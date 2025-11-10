Cappello nuovo direttore sanitario degli ospedali di Ragusa

Giuseppe Cappello è il nuovo direttore sanitario degli ospedali di Ragusa. Il conferimento dell'incarico della durata di cinque anni, arriva a conclusione della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall'equipe azienda sanitaria provinciale . Cappello, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in igiene e medicina preventiva all'Univrsità di Catania, vanta una lunga esperienza nella direzione sanitaria e nell'organizzazione dei servizi ospedalieri.