La Polizia di Stato presenta il Calendario 2026: l'umanità dietro la divisa

Bloccato su uno scooter con 162 dosi di droga, minore arrestato a Catania

CronacaCatania

Un pusher minorenne con 162 dosi di droga e quasi 800 euro di incasso è stato arrestato a Catania dai carabinieri. I militari, transitando in via Capo Passero, hanno notato uno scooter in sosta e dopo pochi secondi sopraggiungere dai portici di un palazzo un giovane che allo loro vista è salito in sella al veicolo, partendo a tutta velocità. Immediato è scattato l'inseguimento dei carabinieri che, con dispositivi acustici e luminosi, gli hanno più volte intimato di fermarsi. A un certo punto il ragazzo ha svoltato repentinamente per immettersi in via Isola Bella e, nell'effettuare questa manovra, ha abbandonato lo scooter a terra scappando a piedi e lanciando a terra una busta. Uno dei militari lo ha inseguito tra le abitazioni al piano terra, tra cancelli e recinzioni che il giovane puntualmente chiudeva alle proprie spalle sperando di rallentare la corsa del carabinieri che invece, poco dopo, lo ha raggiunto e bloccato. All'interno della busta di cui aveva tentato di disfarsi i militari hanno trovato 162 involucri di droga: 59 di cocaina per un peso di 24 grammi, 56 di crack del peso di 16 grammi e 47 di marijuana del peso di 30 grammi. Sullo scooter, invece, è stato trovato un bastone sfollagente telescopico e quasi 800 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Per il minore è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dopo la convalida è stato disposto il collocamento in una comunità.

