Volley Modica Next Gen, primo "sorriso" in serie C: battuta in 4 set la Giavì Pedara

Volley Modica Next Gen 3

Giavì Pedara 1

Parziali: 25/22, 23/25, 25/19, 25/20

Primo successo stagionale per la Volley Modica Next Gen impegnata nel campionato regionale di serie C maschile. Domenica sera, al “Geodetico” di via Fabrizio, infatti, i giovani biancoazzurri affidati alle cure di coach Ciccio Italia hanno battuto in quattro set i catanesi della Giavì Pedara riscattando così ampiamente il k0 della settimana scorsa con Giarratana.

Quella vista al “Geodetico”, è stata una partita positiva sotto diversi aspetti, dove il sestetto modicano ha dimostrato carattere e compattezza di squadra che, dopo un avvio equilibrato e la vittoria del parziale di apertura, ha lottato e ceduto al fotofinish nella seconda frazione di gara.

La formazione cara al responsabile della seconda squadra e delle giovanili, Giorgio Scavino, inoltre, ha saputo mantenere la concentrazione anche nei parziali successivi e grazie alle strategie di Ciccio Italia, che ha pescato bene anche dalla panchina è riuscita a portare a casa con merito il successo che permette di migliorare la classifica, ma soprattutto di accrescere l'autostima a consapevolezza dei propri mezzi a tutto l'ambiente.

“E' stata una bella partita tra due squadre che hanno puntato sui giovani – spiega Giorgio Scavino – una sorta di rivincita della finale regionale giovanile dello scorso anno che aveva premiato i nostri avversari. Sono contento non solo per il risultato, ma - continua – soprattutto per la crescita costante dimostrata da questo gruppo che inizia a prendere consapevolezza dei propri mezzi e scende in campo con la giusta determinazione, grazie al lavoro che Ciccio Italia e il resto dei tecnici fanno svolgere ai ragazzi che seguono i dettami e iniziano a raccogliere i frutti del lavoro settimanale. Posso affermare con certezza – conclude Scavino - che quella di ieri è stata una vittoria del gruppo che non si è disunito, anzi, si è aiutato tantissimo nei momenti difficili del match e anche chi è subentrato si è fatto trovare pronto e ha dato il suo valido contributo per il successo, segnali questi che ci lasciano ben sperare per il futuro”. Il prossimo turno prevede per i biancoazzurri la difficile trasferta in terra etnea, dove la Volley Modica Next Gen sarà ospite del quotatissimo I Siciliani Giarre.