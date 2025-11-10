Il sindaco di Crotone ritira le dimissioni

Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha ritirato le proprie dimissioni presentate lo scorso 28 ottobre dopo il caso dell'aggressione al consigliere comunale Ernesto Ioppoli.

La decisione è stata comunicata oggi attraverso una lettera aperta, nella quale il primo cittadino spiega le motivazioni del suo ripensamento e ribadisce la volontà di proseguire il mandato amministrativo.

"In questi giorni - scrive Voce - ho valutato con attenzione le responsabilità, le sfide e le aspettative che il ruolo di sindaco comporta.

Ma non mi sono mai allontanato dalla città e dalla sua gente. Ho ascoltato le loro voci, percepito le loro speranze e le loro preoccupazioni. E questo mi ha confermato quanto il legame con la nostra comunità sia per me imprescindibile".

Nel messaggio, il sindaco sottolinea che "le numerose attestazioni di stima e di incoraggiamento che mi sono pervenute da più parti, insieme alla fiducia dimostrata dai consiglieri comunali di maggioranza, hanno rafforzato in me la convinzione di continuare a servire questa città con rinnovata energia".

Voce conclude la sua lettera "rinnovando il mio impegno a lavorare per il bene comune, guidando l'amministrazione con responsabilità, trasparenza e ascolto costante. Insieme continueremo a costruire il futuro della nostra città, con passione, fiducia reciproca e la volontà di affrontare ogni sfida come comunità unita".

Il sindaco Voce aveva presentato le proprie dimissioni il 28 ottobre, dopo la denuncia del consigliere comunale Ernesto Ioppoli che aveva rivelato di essere stato aggredito dal primo cittadino durante una riunione alla Provincia sul progetto degli alloggi popolari in via Israele. Ioppoli aveva denunciato di essere stato colpito "con calci e pugni" dal sindaco e nei giorni scorsi ha depositato querela attraverso i suoi legali.

Voce come prevede la norma, aveva tempo fino al 17 novembre per ritirare le dimissioni.