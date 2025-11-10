Polizia distrugge materiale esplodente a Lamezia Terme

Gli artificieri del Nucleo regionale della Polizia hanno distrutto nei giorni scorsi un quantitativo di materiale esplodente, risultato altamente pericoloso per l'incolumità pubblica.

L'operazione, condotta con il coordinamento dell'Ufficio licenze della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Catanzaro, ha riguardato diverse tipologie di materiale pirotecnico custodito all'interno di un deposito autorizzato.

I controlli effettuati hanno portato ad accertare la scadenza del materiale e uno stato di deterioramento tale da provocare un concreto rischio per la sicurezza pubblica.

La proposta di distruzione è stata avanzata dal Questore che, sulla base delle risultanze tecniche e delle verifiche effettuate dal personale specializzato, ha ritenuto sussistere circostanze di pericolo reale e immediato per la collettività.

Quindi il prefetto, valutata la fondatezza delle motivazioni, ne ha disposto con apposito decreto la distruzione immediata.

L'intervento, condotto nel rispetto delle procedure di sicurezza, si è concluso con l'eliminazione completa delle sostanze esplodenti, restituendo così condizioni di piena sicurezza all'area interessata, situata in un quartiere centrale di Lamezia Terme.