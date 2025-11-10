ou
Scontro tra un furgone e un'auto sulla Palermo - Agrigento, 2 morti e un ferito

CronacaAgrigentoPalermo

Incidente mortale sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nel territorio di Vicari. Nello scontro tra un'auto e un furgone sono decedute due persone. Una terza è rimasta ferita ed è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo. Sul posto presenti Forze dell'Ordine e squadre Anas.
E' stata ripristina la circolazione sulla Ss121 "Catanese" al km 211,330, in direzione Palermo, nel territorio di Vicari fra lo svincolo Vicari Sud e lo svincolo Vicari Nord, dove a causa di uno scontro tra un'auto e un furgone sono decedute due persone e una terza è rimasta ferita.

