Palermo, esplosi 3 colpi di pistola contro un'abitazione

Alcuni proiettili sono stati esplosi nel quartiere Sperone a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, un uomo in sella a uno scooter avrebbe sparato tre colpi in direzione di un appartamento al primo piano di via Generale Enrico Pezzi. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti, spaventati, e lo stesso proprietario dell'immobile che in quel momento si trovava in casa e che, per puro caso, non è stato raggiunto dai proiettili rimasti conficcati tra mobili e pareti. Le indagini sono condotte dalla polizia e dalla Scientifica.