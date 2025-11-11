ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, Francesco Stornello nuovo segretario cittadino del Partito Democratico

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
La strage di Nassirya di 22 anni fa, cerimonie a Palermo e Monreale

La strage di Nassirya di 22 anni fa, cerimonie a Palermo e Monreale

CronacaPalermo

Cerimonia a Monreale e a Palermo per commemorare le vittime della strage di Nassirya, dove il 12 novembre di 22 anni fa furono uccisi 19 italiani, tra cui 12 carabinieri e 5 militari dell'esercito.
A Monreale, cittadina natale del vicebrigadiere dell'Arma Domenico Intravaia tra le vittime dell'attentato, il sindaco Alberto Arcidiacono e il comandante della legione carabinieri Sicilia, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, hanno deposto una corona di fiori sulla tomba del vicebrigadiere nel cimitero monumentale.
A Palermo il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno ha deposto una corona sulla lapide che ricorda l'eccidio, all'interno di Palazzo dei Normanni, alla presenza dei familiari di Domenico Intravaia e dei vertici regionali delle forze armate e dell'ordine.
In mattinata sarà celebrata una santa messa in suffragio nella cattedrale.

Potrebbero Interessarti