Inchiesta Sanità a Palermo, "sempre rispettati servizi etici"

La società Servizi Ospedalieri, "con riferimento all'indagine della Procura di Palermo in relazione alla gara per il servizio integrato di sterilizzazione, manutenzione e fornitura di strumentario chirurgico all'Arnas Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli, stante la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti della Società e del Presidente e Amministratore Delegato", ha preso atto, si legge in una nota, "delle dimissioni presentate dal Presidente e Amministratore Delegato, Massimiliano Aniello De Marco, e ha provveduto, a nominare quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di De Marco, Rita Nanni, e quale nuovo Presidente e Amministratore Delegato, Camilla Senzani, che ricopriva già la carica di Consigliere di Amministrazione e di Direttore Operativo di Servizi Ospedalieri, alla quale sono state attribuite tutte le deleghe precedentemente attribuite a De Marco". Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Ospedalieri, sottolinea la nota, "ha, quindi, adottato immediatamente tutti i provvedimenti idonei a verificare e assicurare il rispetto dei principi etici, a cui si è sempre ispirata nella gestione della propria attività, compresa la risoluzione, con effetto immediato, del rapporto di lavoro di De Marco". "La Società, che chiarirà la propria posizione nelle sedi opportune, ha ritenuto necessario intervenire in ragione della tutela dei propri interessi, riaffermando il proprio impegno nel garantire i più elevati standard di governance e trasparenza", conclude la nota di Servizi Ospedalieri.