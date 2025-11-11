ou
Modica, Francesco Stornello nuovo segretario cittadino del Partito Democratico

Incendio al Tecnico 'Leonardo da Vinci' a Milazzo: indagini in corso

CronacaMessina

Incendio nella notte all'Istituto tecnico "Da Vinci", a Milazzo, in provincia di Messina. Ignoti hanno appiccato il fuoco a contenitori di carta nel corridoio del primo piano. Le fiamme sono state circoscritte, con danni limitati ma muri anneriti e odore acre nell'edificio. La dirigente ha allertato i Carabinieri e, in via precauzionale, le lezioni sono state sospese per oggi. Indagini in corso, visionate le immagini delle telecamere di sicurezza.

