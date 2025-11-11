ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, Francesco Stornello nuovo segretario cittadino del Partito Democratico

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Pallamano maschile, il punto sul campionato di serie B

Pallamano maschile, il punto sul campionato di serie B

CataniaEnnaPalermoRagusaSiracusaTrapani

Albatro N.G e Autosicura Marsala continuano a camminare a braccetto in testa alla classifica dopo 3 giornate del Campionato di Serie B “Salute & Benessere” di Pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.
Gli aretusei vincono in casa lo scontro diretto contro TH Mascalucia mentre i lillibetani espugnano il parquet del New Handball Mascalucia.
Vittorie anche per Regalbuto a Villabate contro il Villaurea, dell’Aretusa in trasferta ad Avola con il Caffè Klara, della Puleo Il Giovinetto Petrosino ad Alcamo, dell’Albatro Y.G davanti ai propri tifosi contro l’Agriblu Modica
Questi i risultati della terza giornata di andata
Albatro N.G - TH Mascalucia 36 - 30
Caffe Klara Avola - Aretusa Siracusa 20 - 26
Pallamano Alcamo - Puleo Il Giovinetto Petrosino 22 - 32
Albatro Y.G - Agriblu Modica 46 - 27
Villaurea - Pallamano Regalbuto 27 - 34
New Handball Mascalucia - Autosicura Marsala 29 - 57
La Classifica
Albatro N.G 6
Autosicura Marsala 6
Pallamano Aretusa 4
TH Macalucia 4
Pallamano Regalbuto 4
New Handball Mascalucia 2
Albatro Y.G 2
Caffè Klara Avola 2
Puleo Giovinetto Petrosino 2
Villaurea 2
Agriblu Modica 0
Pallamano Alcamo 0

Prossimo turno
Puleo Giovinetto Petrosino - Caffè Klara Avola
Autosicura Marsala - Villaurea
Pallamano Aretusa - Pallamano Alcamo
TH Mascalucia - New Handball Mascalucia
Pallamano Regalbuto - Albatro Y.G.
Agriblu Modica - Albatro N.G.

Potrebbero Interessarti