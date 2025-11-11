Il Parco archeologico di Himera porta le scuole nella storia

Il Parco archeologico di Himera, Solunto e Iato rafforza il proprio impegno nella divulgazione culturale e nella formazione dei più giovani con un progetto didattico che coniuga archeologia, scoperta, narrazione ed educazione.

Dal 14 novembre all'11 dicembre è in programma un mese ricco di tappe in numerosi siti archeologici e luoghi della cultura della provincia di Palermo gestiti dal Parco: Himera, Santa Flavia (Solunto), Roccamena, Marineo, Cefalà Diana, Monte Iato, San Cipirello, San Giuseppe Jato e Ustica.

Un itinerario diffuso che porterà gli studenti di diverse scuole primarie e secondarie alla scoperta di questi luoghi, trasformati, per l'occasione, in una grande aula a cielo aperto, dove la storia prende vita e si fa esperienza L'iniziativa, curata da Domenico Targia, Direttore del Parco Archeologico, e dall'architetto e progettista culturale Anna Russolillo, rientra nel progetto "Valorizziamo insieme", rassegna diffusa rivolta alle scuole del territorio, organizzata da Lunaria A2 onlus e promossa dall'assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, diretto da Francesco Paolo Scarpinato, e dal dipartimento dei Beni culturali con Mario La Rocca.

Cuore dell'iniziativa è la nuova guida archeologica per ragazzi e ragazze, "Guida del Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato per ragazzi/e", realizzata in forma di favola scientifica illustrata: uno strumento educativo innovativo, pubblicato da "Villaggio Letterario edizioni" che unisce il linguaggio narrativo al rigore della divulgazione storica. Gli incontri prenderanno il via 14 novembre, alle 9,30 al Parco di Himera, per poi proseguire negli altri luoghi coinvolti "Portare i ragazzi nei luoghi della storia - osserva Domenico Targia - significa formare cittadini consapevoli del valore delle proprie radici. Solo attraverso la conoscenza si può davvero custodire il passato e costruire il futuro. Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti i team impegnati nel progetto e ai miei collaboratori dei vari siti del Parco per la dedizione, la professionalità e lo spirito di squadra. Un grazie speciale anche ai docenti e ai dirigenti scolastici: insieme abbiamo dimostrato che la conoscenza del nostro patrimonio non è solo un dovere, ma un'occasione di crescita per le nuove generazioni e per l'intero territorio".

"In questo modo - dichiara Anna Russolillo - l'archeologia entra nel mondo della preadolescenza attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, capace di stimolare immaginazione e conoscenza. È un modo per raccontare il nostro patrimonio in forma nuova, senza rinunciare al rigore scientifico, rendendolo vicino e vivo per le nuove generazioni".