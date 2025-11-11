Gara di solidarietà per Ethan colpito da malattia genetica: Ispica si mobilità

Da Ispica è partita una gara di solidarietà su GoFundMe per il piccolo Ethan Iabichella, un bimbo di due anni affetto da una malattia genetica rarissima: la sindrome di Rahman (mutazione del gene HIST1H1E), di cui nel mondo si contano meno di cento casi conosciuti.

“Negli ultimi tempi - raccontano i genitori - è stato scoperto che la sindrome non colpisce solo lo sviluppo ma coinvolge anche una proteina legata ai processi di invecchiamento cellulare. Questo malfunzionamento provoca una forma di invecchiamento precoce, che rende la situazione ancora più delicata e incerta per il futuro del nostro bambino”.

“Ethan - si legge - è un bambino speciale, pieno di vita e di voglia di scoprire il mondo, ma ha bisogno di cure, di specialisti in diverse regioni d’Italia e di terapie che non sempre sono coperte dal sistema sanitario”.

“Le spese - proseguono i genitori - sono diventate insostenibili: viaggi, ricoveri, centri riabilitativi, visite private. Nonostante tutto, cerchiamo di dargli la vita più serena possibile, fatta d’amore, stimoli e speranza”.

“Con il tuo contributo - concludono - potremo garantire a Ethan le terapie di cui ha bisogno, sostenere i viaggi verso i centri specializzati adesso e in futuro costruendo, giorno dopo giorno, un futuro più dignitoso e possibile per lui”.

La raccolta fondi, arrivata intanto a 6.500 euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/un-futuro-per-ethanaiutiamo-in-piccolo-grande...