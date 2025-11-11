Sorpreso con arnesi per lo scasso, 39enne denunciato a Siracusa

Nell’ambito del servizio di controllo del territorio, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato un uomo di 39 anni che, a seguito di un controllo su strada, veniva trovato in possesso di arnesi atti allo scasso. Inoltre, nel corso della giornata di ieri, agenti delle Volanti hanno sorpreso e segnalato all’Autorità Amministrativa un uomo di 39 anni, in possesso di una modica quantità di cocaina, al quale è stata ritirata la patente di guida, ed un uomo di 42 anni, trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale. Infine, sempre gli agenti delle Volanti hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un uomo di 29 anni, sorpreso in corso Umberto alla guida del suo ciclomotore ed in possesso di hashish per uso personale. Quest’ultimo veniva sanzionato per guida senza patente e per mancanza dell’assicurazione del mezzo e della prevista revisione. Il ciclomotore veniva sequestrato.