Modica, Francesco Stornello nuovo segretario cittadino del Partito Democratico

Si è svolta lunedì sera, nella sede del circolo territoriale del Partito Democratico di Modica, la riunione del direttivo per l’elezione del nuovo segretario dopo le dimissioni di Salvatore Poidomani. L’assemblea ha scelto l’avvocato Francesco Stornello come nuovo segretario del circolo. Stornello ha ottenuto 11 voti, mentre Andrea Giannone si è fermato a 6 preferenze; si sono inoltre registrate due schede bianche e una nulla.

A comunicare ufficialmente l’esito della votazione è stato Angelo Curciullo, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa, che ha espresso soddisfazione per la nuova elezione.

Nel suo primo intervento da segretario, Stornello ha voluto ringraziare gli iscritti e i sostenitori per la fiducia ricevuta. “Desidero innanzitutto rivolgere il mio ringraziamento più sincero e profondo a tutti gli amici e i compagni che mi hanno dato fiducia. L’incarico di segretario del Circolo del Partito Democratico di Modica mi onora e mi carica di una grande responsabilità. Il risultato di ieri non è una vittoria personale, ma la vittoria di una scelta libera e democratica: è il successo di una comunità che ha saputo confrontarsi con passione e lealtà, dimostrando la vitalità del nostro partito”.

Anche l’onorevole Nello Dipasquale ha voluto esprimere il proprio augurio al nuovo segretario. “Rivolgo le mie congratulazioni a Francesco Stornello. La città ha bisogno di un Partito Democratico forte, radicato e presente nella battaglia politica".