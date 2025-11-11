ou
Si è insediato il nuovo Consiglio della Calabria

Scoppia un incendio al Teatro 'Le Ciminiere' di Catania: lotta al fuoco

CronacaCatania

Un incendio a divampato all'interno del centro fieristico e culturale Le Ciminiere in viale Africa a Catania. Le fiamme si sono sviluppate precisamente all'interno del teatro da 1200 posti presente nei pressi dell'affaccio verso la linea ferroviaria e verso il mare. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo etneo sono giunte sul posto per portare avanti le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del luogo. Ancora in fase di accertamento la causa del rogo.

