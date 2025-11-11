Siracusa, si è insediata la commissaria dell'Asp dopo scandalo appalto

Si è insediata stamane Chiara Serpieri nel ruolo di commissario straordinario dell'Asp di Siracusa. La nomina è avvenuta con decreto dell'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana, in seguito all'autosospensione del Direttore generale, Alessandro Caltagirone, coinvolto nell'inchiesta per corruzione, turbativa d'asta e associazione a delinquere condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalla Procura di Palermo.

Nella sede della Direzione generale dell'Azienda il commissario straordinario Chiara Serpieri ha ricevuto le consegne dal direttore sanitario Salvatore Madonia e dal direttore amministrativo Ornella Monasteri, con i quali ha tenuto un primo confronto sulle priorità gestionali e organizzative.

Serpieri, che assume la legale rappresentanza e tutti i poteri di organizzazione e gestione necessari a garantire la continuità aziendale, ha voluto rivolgere, con la divulgazione di una nota interna, un messaggio di saluto a tutto il personale: "Il mio impegno primario sarà volto ad assicurare la piena continuità operativa e gestionale dell'ASP, a tutela della salute pubblica e del buon andamento dell'istituzione", ha assicurato nell'augurare a tutti buon lavoro. "Confido nella massima collaborazione di tutto il personale, in ogni ruolo e livello, con l'auspicio di una fattiva e leale cooperazione da parte di tutte le componenti aziendali - ha aggiunto -. È con questo spirito di condivisione e responsabilità che lavoreremo insieme per garantire un servizio sanitario di eccellenza per la nostra comunità".

Il commissario straordinario Serpieri, inoltre, nel ringraziare la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato regionale della Salute per la fiducia accordatale, ha anticipato che nell'immediato sarà sua cura avviare un confronto diretto con i direttori dei Dipartimenti e con le diverse articolazioni e rappresentanze aziendali, con le autorità locali e con gli organi di stampa, per condividere con la popolazione i suoi primi indirizzi operativi. "Sono onorata di assumere l'incarico che mi è stato affidato - ha dichiarato Chiara Serpieri in occasione del suo insediamento - che ci vedrà impegnati nel garantire la piena continuità dell'azione amministrativa e operativa, portando avanti con dedizione il lavoro finora svolto e assicurando che l'erogazione dei servizi sanitari non subisca alcuna flessione. Ci adopereremo per tutelare la salute pubblica e il buon andamento dell'istituzione, confidando nella massima collaborazione di tutte le componenti aziendali, con una apertura al dialogo e al confronto con i cittadini, con le altre istituzioni e le parti sociali, associazioni e organizzazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e nell'interesse dei reali bisogni della comunità di questa provincia. È con questo spirito di responsabilità e di squadra che continueremo, insieme, a garantire un servizio sanitario di eccellenza per la nostra comunità".