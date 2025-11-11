Tempesta di messaggi l'ex, poi tenta sfondarle la porta: arrestato a Catania

Tempesta di messaggi e chiamate l'ex fidanzata, monitorando i suoi spostamenti e tentando di sfondare la porta di casa. Un 30enne è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato per atti persecutori. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti legati allo spaccio di stupefacenti e al porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, si sarebbe presentato davanti all'abitazione dell'ex, nel quartiere Librino, con la pretesa di entrare, in tutti i modi, nell'appartamento. Dopo aver insistito più volte, suonando ripetutamente il campanello e alzando la voce nei confronti della donna, avrebbe cominciato a sferrare calci e pugni alla porta dell'abitazione in modo da riuscire a intrufolarsi con la forza. L'uomo avrebbe anche rivolto diverse minacce alla donna che, impaurita e in lacrime, ha chiesto aiuto ai poliziotti, spiegando in tempo reale cosa stava accadendo. All'arrivo degli agenti, il 30enne si era già dato alla fuga, ma, dopo qualche ora, in piena notte, è tornato davanti alla casa, riprendendo le minacce e gli insulti nei confronti dell'ex fidanzata che, anche in questo caso, si è rivolta alla Polizia. In pochi minuti, i poliziotti sono intervenuti in soccorso della vittima, riuscendo a individuare e a bloccare l'uomo prima che riuscisse a scardinare la porta d'ingresso. Agli agenti la donna ha raccontato l'incubo vissuto dalla fine della loro relazione, fine che non sarebbe mai stata accettata dal 30enne. Da quel momento, l'uomo sarebbe diventato sempre più aggressivo e geloso, avrebbe cominciato a seguire l'ex, appostandosi davanti alla sua abitazione, giorno e notte, osservando e monitorando tutti i suoi spostamenti, così come, peraltro, hanno confermato alcuni residenti dello stesso stabile. Per paura di subire ritorsioni, la donna, in uno stato di costante ansia e paura, ha detto ai poliziotti di essere stata costretta a cambiare le sue abitudini di vita. Per il 30enne sono così scattate le manette ed è stato posto ai domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.