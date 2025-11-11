Il Benevento a - 2 dal Catania capolista esonera l'allenatore Gaetano Auteri

Reduce dalla vittoria per 3-0 in casa del Foggia, terzo in classifica con 26 punti in 13 giornate e a -2 dalla capolista Catania, l'allenatore del Benevento, Gaetano Auteri, si ritrova a fare i conti con l'esonero deciso dalla società. Il club sannita, terzo nel girone C del campionato di Serie C, infatti, ha reso noto di "aver sollevato dall'incarico il responsabile tecnico della prima squadra, mister Gaetano Auteri. La conduzione della squadra è affidata a mister Antonio Floro Flores. La società desidera ringraziare mister Auteri per la serietà, la dedizione e la passione con cui ha guidato la squadra, riconoscendone il contributo umano e professionale e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".