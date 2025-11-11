Piano salvezza al Siracusa, Ricci dà il via libera a Laneri all'acquisto di 4 calciatori

Sarebbe scattato il piano salvezza per il Siracusa. Ultimo in classifica dopo 13 giornate, secondo quanto si apprende, ci sarebbe stato un incontro tra il presidente Alessandro Ricci ed il diesse, Antonello Laneri. Il patron azzurro nell'occhio del ciclone della tifoseria organizzata, avrebbe dato mandato a Laneri di rafforzare la squadra per evitare il ritorno in serie D. Nella campagna riparatrice di dicembre - gennaio 2026, il diesse ha il compito di portare al Siracusa quattro calciatori di categoria. L'interessato al riguardo non confema, nè smrntisce il 'piano salvezza".

(Nella foto di Valentino Cilmi, i diesse Antonello Laneri)