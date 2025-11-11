ou
ULTIME NOTIZIE

Si è insediato il nuovo Consiglio della Calabria

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Gino Cecchettin promuove l'educazione affettiva a scuola

Gino Cecchettin promuove l'educazione affettiva a scuola

Fatti&Notizie

'L'educazione affettiva va insegnata a scuola fin dall'infanzia.Non è un pericolo, è una protezione', dice Gino Cecchettin, il papà di Giulia e presidente della Fondazione che porta il nome della figlia uccisa due anni fa, in un'audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. 'Una scuola che non parla di affettività, di rispetto, di parità è una scuola che lascia soli i ragazzi di fronte a un mondo che grida messaggi distorti', ha detto, aggiungendo che 'la violenza di genere non è un'emergenza, ma strutturale. Non sono qui a chiedere più punizioni o leggi più dure. La giustizia serve, ma arriva sempre dopo. Sono qui per parlare di ciò che può arrivare prima: la prevenzione e quindi l'educazione'.

Potrebbero Interessarti