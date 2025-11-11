Gino Cecchettin promuove l'educazione affettiva a scuola

'L'educazione affettiva va insegnata a scuola fin dall'infanzia.Non è un pericolo, è una protezione', dice Gino Cecchettin, il papà di Giulia e presidente della Fondazione che porta il nome della figlia uccisa due anni fa, in un'audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. 'Una scuola che non parla di affettività, di rispetto, di parità è una scuola che lascia soli i ragazzi di fronte a un mondo che grida messaggi distorti', ha detto, aggiungendo che 'la violenza di genere non è un'emergenza, ma strutturale. Non sono qui a chiedere più punizioni o leggi più dure. La giustizia serve, ma arriva sempre dopo. Sono qui per parlare di ciò che può arrivare prima: la prevenzione e quindi l'educazione'.