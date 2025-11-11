Delitto di Garlasco, le tracce sulla porta sono del fratello di Chiara

Le impronte sullo stipite della porta di ingresso della villetta di Garlasco sono di Marco Poggi e di un carabiniere. Di Chiara Poggi invece le tracce trovate su una confezione di cereali e sulla busta della spazzatura. Sono risultati degli accertamenti del perito del Gip nella nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio. I risultati non modificano la ricostruzione della scena del crimine fatta 18 anni fa subito dopo il ritrovamento del corpo della giovane. Per il delitto è stato condannato in vai definitiva l'allora fidanzato della ragazza, Alberto Stasi.