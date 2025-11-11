ou
ULTIME NOTIZIE

Si è insediato il nuovo Consiglio della Calabria

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
E' morto il re delle acque minerali, Alberto Bertone fondò Sant'Anna

E' morto il re delle acque minerali, Alberto Bertone fondò Sant'Anna

Fatti&Notizie

Addio ad Alberto Bertone, fondatore e presidente della società Acqua Sant'Anna. Aveva 59 anni e ha lottato a lungo contro una grave malattia. Creò la Sant'Anna nel 1996 insieme al padre sfruttando la sorgente alpina Rebruant di Vinadio, piccolo comune della provincia di Cuneo, nel cuore delle Alpi Marittime. Uno stabilimento che oggi occupa oltre 130 persone con un fatturato medio di 340 milioni di euro e un miliardo e mezzo di bottiglie vendute in un anno. La società lo ricorda come 'un imprenditore visionario e coraggioso, che ha saputo coniugare visione imprenditoriale, capacità d'innovazione e una profonda attenzione per le persone'.

Potrebbero Interessarti