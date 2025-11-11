E' morto il re delle acque minerali, Alberto Bertone fondò Sant'Anna

Addio ad Alberto Bertone, fondatore e presidente della società Acqua Sant'Anna. Aveva 59 anni e ha lottato a lungo contro una grave malattia. Creò la Sant'Anna nel 1996 insieme al padre sfruttando la sorgente alpina Rebruant di Vinadio, piccolo comune della provincia di Cuneo, nel cuore delle Alpi Marittime. Uno stabilimento che oggi occupa oltre 130 persone con un fatturato medio di 340 milioni di euro e un miliardo e mezzo di bottiglie vendute in un anno. La società lo ricorda come 'un imprenditore visionario e coraggioso, che ha saputo coniugare visione imprenditoriale, capacità d'innovazione e una profonda attenzione per le persone'.