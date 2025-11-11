Intimidazione a sindacalista Uil: gli bruciano l'auto nel Reggino

Un atto intimidatorio è stato compiuto contro un rappresentante sindacale della Uil alla Hitachi di Torre Lupo: a Gabriele Labate Rsu Uil nello stabilimento, infatti, è stata incendiata l'auto. Lo rende noto la Uilm Calabria che in una nota esprime"piena solidarietà a Labate vittima di un grave atto intimidatorio". Nel corso di un incontro istituzionale, svoltosi alla Camera sindacale della Uil di Reggio Calabria alla presenza del segretario nazionale della Uilm, Bruno Cantonetti, del segretario confederale della Uil Santo Biondo e del segretario generale della Uil reggina Giuseppe Rizzo, prosegue la nota, "la struttura regionale Uilm ha consegnato a Gabriele Labate un assegno simbolico, frutto di una raccolta di solidarietà promossa tra lavoratori e delegati in tutta Italia, per contribuire a ristorare i danni materiali subiti e per testimoniare concretamente la vicinanza del sindacato".