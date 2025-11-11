Si è insediato il nuovo Consiglio della Calabria

Il Consiglio regionale della Calabria, riunitosi oggi nella nuova composizione frutto delle elezioni del 5 e 6 ottobre scorsi, ha provveduto, come primo atto, alla surroga dei consiglieri che sono stati nominati assessori. In questa fase,l'Assemblea ha preso atto delle dimissioni presentate da Wanda Ferro che continuerà a ricoprire l'incarico di sottosegretarioa ll'Interno. I consiglieri "supplenti" sono i forzisti Antonio De Caprio e Piercarlo Chiappetta (subentrati, rispettivamente, a Gianluca Gallo e Pasqualina Straface), gli esponenti di FdI Daniela Liriti, al posto di Giovanni Calabrese, e Filippo Pietropaolo, che sostituirà Antonio Montuoro dopo le dimissionidi Wanda Ferro, e il leghista Giampaolo Bevilacqua che subentraa Filippo Mancuso, presidente uscente del Consiglio regionale.