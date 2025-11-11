ou
Emessi 8 Daspo per altrettanti tifosi della Rossanese

Altro sud

Una serie di provvedimenti a carico di soggetti ritenuti responsabili di condotte violente, è stata emessa dal questore di Cosenza.
A conclusione delle indagini condotte dalla Divisione Anticrimine e dal Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia, il questore ha emesso otto Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Rossanese Calcio, in seguito ai tafferugli che si sono verificati il 2 novembre scorso nello Stadio "S. Rizzo" di Corigliano-Rossano dove si è svolto l'incontro di calcio Rossanese-Trebisacce valido per il campionato di eccellenza.
Per quattro tifosi il Daspo è per 2 anni, per altri tre, di 3 anni e per l'ultimo di 5 anni nei confronti di un tifoso già in passato colpito da medesimo provvedimento.
Per quattro di loro è stato chiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Cosenza l'obbligo di presentazione in un Ufficio di Polizia nel corso dello svolgimento delle partite della Rossanese.
Su richiesta dei carabinieri e dopo l'attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, sono stati emessi 5 Daspo Urbano nei confronti di altrettanti pregiudicati residenti nel Tirreno cosentino. I cinque sono stati denunciati per aver provocato una rissa all'esterno di un locale pubblico sul lungomare di Paola, provocando anche danni materiali all'interno dello stesso. Ai destinatari dei provvedimenti è stato vietato di entrare, sostare e stazionare nelle immediate vicinanze di numerosi locali pubblici ricadenti nella zona del lungomare di Paola.
Infine, su richiesta del Commissariato di Paola, è stato emesso un ulteriore Daspo urbano nei confronti di un pregiudicato paolano che si è reso responsabile di lesioni e minacce a pubblico ufficiale nei pressi di un locale nel centro di Paola, dallo stesso danneggiato. Per quest'ultimo, destinatario già in passato di analogo provvedimento, è stato vietato l'accesso in alcuni locali del centro cittadino per la durata di 2 anni.

