Calcio, Messana-Modica: peloritani annunciano ricorso

Potrebbe avere uno strascico inatteso la partita del campionato di Eccellenza tra Messana e Modica di sabato scorso vinta dai rossoblù modicani per 3 a 2. La società messinese ha preannunciato un ricorso e il Giudice sportivo si è riservato eventuali decisioni di merito. Non è, quindi, chiaro, in questo momento, quali potrebbero essere i motivi del ricorso preannunciato dalla Messana. Di certo la dirigenza peloritana cercherà argomentazioni che potrebbero cambiare il risultato maturato sul campo.