ou
ULTIME NOTIZIE

Calcio, Messana-Modica: peloritani annunciano ricorso

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Calcio, Messana-Modica: peloritani annunciano ricorso

Calcio, Messana-Modica: peloritani annunciano ricorso

CronacaMessinaRagusa

Potrebbe avere uno strascico inatteso la partita del campionato di Eccellenza tra Messana e Modica di sabato scorso vinta dai rossoblù modicani per 3 a 2. La società messinese ha preannunciato un ricorso e il Giudice sportivo si è riservato eventuali decisioni di merito. Non è, quindi, chiaro, in questo momento, quali potrebbero essere i motivi del ricorso preannunciato dalla Messana. Di certo la dirigenza peloritana cercherà argomentazioni che potrebbero cambiare il risultato maturato sul campo.

Potrebbero Interessarti