Mafia e droga, deve scontare 7 anni e 5 mesi: arrestato a Siracusa

CronacaSiracusa

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siracusa hanno tratto in arresto un pregiudicato 54enne in esecuzione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine per la carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania. L'uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, è stato condannato a sette anni e cinque mesi di carcere, per i reati di associazione mafiosa finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Siracusa, tra il 2019 e il 2021.
L'arrestato è stato associato alla Casa Circondariale "Cavadonna" di Siracusa.

