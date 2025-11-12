ou
ULTIME NOTIZIE

Traffico di droga a Catania, in carcere 5 esponenti del clan Santapaola

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Tenta di rapinargli la bicicletta, arrestato a Siracusa

Tenta di rapinargli la bicicletta, arrestato a Siracusa

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Siracusa Ortigia hanno identificato e denunciato un tunisino 29enne per tentata rapina. L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona, in via Castello Marieth ha aggredito e ferito alla spalla con un coltello un 26enne nel tentativo di impossessarsi della sua bicicletta. La vittima, dopo essere stata visitata al pronto soccorso dell’Ospedale di Siracusa, aveva sporto denuncia ai Carabinieri che sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare e denunciare il responsabile per tentata rapina e porto di coltello.

Potrebbero Interessarti