ou
ULTIME NOTIZIE

Traffico di droga a Catania, in carcere 5 esponenti del clan Santapaola

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Bloccato agli imbarcaderi a Messina con 8 chili di coca: preso un catanese

Bloccato agli imbarcaderi a Messina con 8 chili di coca: preso un catanese

CronacaCataniaMessina

Un trentenne catanese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza agli imbarcaderi privati di Messina dopo essere stato trovato in possesso di quasi otto chili di cocaina pura nascosti nei passaruota di una Fiat 500 a noleggio. Per tentare di eludere i controlli, l'uomo aveva cosparso i panetti di stupefacente con del dentifricio verde. Il fiuto del cane antidroga Haidy ha però permesso di scoprire il carico, suddiviso in sette involucri sigillati, alcuni contrassegnati con simboli del bitcoin e il logo "KTM". Il corriere, D.C., assistito dall'avvocata Ilaria Intelisano, è ai domiciliari su disposizione del gip Arianna Raffa. Oltre alla detenzione di droga, gli è contestata anche la guida senza patente.

Potrebbero Interessarti