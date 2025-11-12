ou
Traffico di droga a Catania, in carcere 5 esponenti del clan Santapaola

Cedevano coca e hashish in piazza Matteotti: 2 presi in flagranza a Modica

Gli agenti del Commissariato di Modica, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due pregiudicati, rispettivamente di 29 e 24 anni. Gli agenti hanno assistito in Piazza Matteotti ad alcune cessioni di dosi di droga a dei giovani, rilevando nel contempo il luogo di occultamento delle stesse, individuato in un tubo di scolo delle acque piovane;
pertanto, gli operatori sono intervenuti, bloccando i due, e recuperando lo stupefacente nascosto. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire altre dosi:
complessivamente, sono stati rinvenuti 13 grammi di cocaina, suddivisi in 40 dosi, e 5 grammi di hashish. uno dei due soggetti è stato denunciato. La sostanza rinvenuta è stata sequestrata e i due arrestati sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Uno dei due è stato denunciato anche per detenzione illegale di munizioni, in quanto nel corso della perquisizione domiciliare è stata trovata una cartuccia calibro 9.

