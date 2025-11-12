ou
ULTIME NOTIZIE

Traffico di droga a Catania, in carcere 5 esponenti del clan Santapaola

Domani lavori di pompaggio alla diga di Garcia

CronacaPalermoTrapani

Giovedì 13 novembre, verranno eseguiti una serie di interventi urgenti alla centrale pompaggio della diga Garcia. I lavori sono necessari a consentire il funzionamento della centrale una volta installata la zattera galleggiante e a prelevare i volumi d'acqua residui al di sotto della quota di derivazione dell'invaso che, a causa della scarsità di piogge, può contare su risorse idriche limitate. Contemporaneamente saranno effettuati anche dei lavori di tipo elettrico e idraulico propedeutici all'installazione della nuova centrale di pompaggio che entrerà in funzione non appena sarà completato il raddoppio dell'acquedotto Garcia, opera finanziata con i fondi del Pnrr. Lo rende noto Siciliacque. Per realizzare tutti gli interventi, incluse alcune riparazioni lungo la condotta, verrà temporaneamente sospeso l'esercizio degli acquedotti Garcia e Montescuro Ovest a partire dalle ore 7 del 13 novembre. La sospensione del servizio idrico interesserà i comuni di Trapani (frazioni di Fulgatore, Ummari, Torretta, Asi e Depuratore), Paceco, Erice, il carcere di Trapani, Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci, Santa Ninfa, Calatafimi, Gibellina, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Salaparuta, Montevago e Santa Margherita (quest'ultimi due provincia di Agrigento). Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente tra le ore 15 e le ore 23 di venerdì 14 novembre.

