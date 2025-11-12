ou
Traffico di droga a Catania, in carcere 5 esponenti del clan Santapaola

Atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, arrestato a Ficarazzi

CronacaPalermo

Momenti di terrore a Ficarazzi, dove un 24enne, del posto, affetto da disturbi psichici, è stato arrestato in flagranza dai Ca­ra­bi­nie­ri della Stazione di Ficarazzi, per atti persecutori nei confronti della ex compagna.
A far scattare l'intervento dei militari è stata una chiamata al 112: è lo stesso giovane, in preda al delirio, a raccontare di trovarsi in un casolare abbandonato, di aver accoltellato la fidanzata e di volerle dare fuoco. L'allarme mobilita immediatamente i Carabinieri della Stazione di Ficarazzi che raggiungono il luogo indicato, trovando la donna viva, ma terrorizzata. L'uomo - che aveva già iniziato ad appiccare fuoco a delle sterpaglie all'interno del casolare - anche innanzi ai militari, avrebbe continuato a urlare e minacciare di morte l'ex compagna. La vittima sotto shock, avrebbe raccontato ai Carabinieri di essere stata poco prima afferrata per la gola e minacciata con un coltello. L'aggressore, bloccato dai militari, è stato infatti trovato in possesso di due coltelli, uno a serramanico di 12 cm e, uno da cucina con la lama di 9 cm, oltre che ad un accendino.
Durante la denuncia la giovane donna ha riferito di mesi di paura, persecuzioni e messaggi minatori - centinaia - che l'hanno costretta a vivere in uno stato di costante d'ansia.
L'arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto per l'aggressore la misura della custodia cautelare in carcere.

