Nuove accuse di violenza a podcaster di Palermo, Gargano: "Io massacrato"

"Mi stanno massacrando, mi stanno accusando di qualcosa di troppo grande che non c'è stato. Mi distruggeranno, non lo so quanto riuscirò a resistere".

Lo scrive su Fb il podcaster palermitano Gioacchino Gargano, dopo la trasmissione di ieri sera delle Iene con l'intervista a una ragazza di 24 anni che ha raccontato di avere denunciato l'uomo per violenza sessuale, abusi che avrebbe subito sette anni fa, quando era minorenne in un villaggio turistico a Ustica.

Il podcaster Gargano era finito al centro delle cronache per l'intervista al figlio di Totò Riina che aveva sollevato polemiche e per avere diffuso un audio fuorionda in cui la ragazza violentata a Palermo, con sette giovani condannati (uno per ora in appello) e finiti in carcere, sembrava cambiare versione dicendo che all'inizio lei era consenziente.

Sentito dalle Iene per dare la sua versione rispetto alle accuse di violenza fatte dalla giovane, Gargano ha accusato un malore per strada mentre l'inviata della trasmissione gli poneva delle domande.