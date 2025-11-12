Parcheggiano gli scooter sul marciapiede del Tribunale, sanzionati a Catania

Dopo essere arrivati creando problemi al traffico, una decina di giovani ha posteggiato gli scooter sul marciapiedi antistante il Tribunale per i minorenni di Catania in attesa che uscisse un loro amico, impegnato in quegli uffici per motivi di procedura processuale.

Identificati dalla polizia giudiziaria della Procura e da carabinieri del reparto servizi magistratura, con il supporto della polizia locale, otto di loro sono risultati non maggiorenni, con età compresa tra i 13 e i 17 anni, quattro dei quali avrebbero dovuto trovarsi a scuola in quell'orario.

Le verifiche sui veicoli hanno consentito di accertare che due scooter erano privi della copertura assicurativa obbligatoria e sono stati quindi sequestrati.

Gli intestatari dei motoveicoli sono stati sanzionati anche per la sosta irregolare sul marciapiede.

I carabinieri hanno contattato i genitori dei minorenni, ai quali i ragazzi sono stati affidati, "richiamando le famiglie a un più attento esercizio della vigilanza genitoriale".

Contestualmente, sono state attivate verifiche nelle scuole frequentate dai giovani per accertare eventuali situazioni di dispersione scolastica.