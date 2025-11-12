Modica. La piscina comunale ancora chiusa, "scintille" durante il Consiglio

Piscina comunale di Modica ancora chiusa e disagi per tutto il comprensorio modicano. Sulla vicenda, nel Consiglio di lunedì sera, si è registrato l'intervento dei consiglieri Massimo Caruso e Paolo Nigro che hanno ribadito l'urgenza di fare chiarezza definitiva sui passaggi amministrativi e finanziari che hanno portato al blocco delle attività della Piscina Comunale, sollecitando la Sindaca a fornire dati certi e inequivocabili senza ulteriori tentennamenti o manifestazioni di insofferenza in relazione all'effettivo debito del gestore nei confronti del Comune. Polemiche le dichiarazioni del consigliere Caruso. “Sinceramente ci sono rimasto male da un punto di vista umano - afferma il consigliere - quando la Sindaca ha affermato di non conoscere la mia voce dopo due anni e mezzo di consiglio comunale. Evidentemente nella confusione che regna sovrana tra l’amministrazione, ha dimenticato i 5 anni trascorsi nel mandato consiliare della seconda legislatura del Sindaco Ignazio Abbate "in cui eravamo seduti fianco a fianco", ha dimenticato l’ultima campagna elettorale in cui più volte il sottoscritto ha organizzato riunioni politiche a sostegno e con la presenza dell’allora candidata Monisteri, ha dimenticato l’impegno che il sottoscritto e tutti noi consiglieri - da lei ripetutamente additati nei peggiori modi possibili - abbiamo messo per portarla a ricoprire il ruolo di Sindaco. Non pretendiamo riconoscenza ma soltanto onestà intellettuale e rispetto personale ed istituzionale, cosa che ultimamente latita.

Al Sindaco - concludono i due consiglieri - auguriamo di ritrovare presto quella serenità necessaria per amministrare una Città importante come Modica".