ou
ULTIME NOTIZIE

Automobilismo, si accendono i riflettori sul 22° Rally Tirreno-Messina

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Dal 5 dicembre su Netflix 'Sicilia Express' la mini serie di Ficarra e Picone

Dal 5 dicembre su Netflix 'Sicilia Express' la mini serie di Ficarra e Picone

SpettacoloPalermo

Sono disponibili il trailer, il poster e le immagini di "Sicilia Express", la nuova miniserie scritta, diretta e interpretata da Ficarra & Picone. Il celebre duo siciliano è pronto a tornare con una comedy natalizia in cinque episodi in arrivo dal 5 dicembre, solo su Netflix. Sicilia Express è una miniserie comedy che racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite… ma non necessariamente in meglio. Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Katia Follesa, Barbara Tabita, e con Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari, Angelo Tosto e con la partecipazione di Giorgio Tirabassi. Prodotta da Tramp Limited, Sicilia Express è scritta - oltre che da Ficarra & Picone - da Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

Potrebbero Interessarti