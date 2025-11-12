Modica. Al “Quasimodo” incontro con lo scrittore Tullio Sammito autore de "La cucina povera degli italiani"

Sarà dedicato all’autore ragusano Tullio Sammito, il Sabato letterario del Caffè Quasimodo che si terrà a Modica il prossimo il 15 novembre al Palazzo della Cultura, alle 17.30, nell’ambito della XXI Stagione del circolo culturale. Al centro della serata il libro “La cucina povera degli italiani”. Prontuario minimo di cucina e civiltà, costumi e culinaria, che avrà come relatore il prof. Giuseppe Macauda, poeta del Caffè Quasimodo. L’incontro sarà arricchito dalle letture di Rosanna Giannone, componente del Caffè Quasimodo, e Daniele Clemenza, studente dell’ Istituto “Verga” di Modica; il M° Lino Gatto eseguirà degli intermezzi musicali alla chitarra.

Il libro di Tullio Sammito non è un ricettario ma parla anche di ricette. Non è un compendio di cucina ma ne focalizza innumerevoli aspetti. Nelle sue 182 pagine, l’autore si sofferma sui tanti aspetti della storia della cucina, illustrandone caratteristiche, aspetti salienti e riuscendo ad approfondire, con semplicità ed interesse, tematiche anche complesse. Usando la scrittura come occasione di curiosità e ricerca, con leggerezza discorsiva, attraverso una narrazione accattivante e divertente, Sammito parla di credenze e folklore, leggende e usanze sul nostro cibo.