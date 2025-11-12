ou
ULTIME NOTIZIE

Automobilismo, si accendono i riflettori sul 22° Rally Tirreno-Messina

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Ragusa, espulso e rimpatriato nigeriano 'pericoloso'

Ragusa, espulso e rimpatriato nigeriano 'pericoloso'

CronacaRagusa

Condannato definitivamente per tentato omicidio, lesioni personali ed estorsione, un nigeriano, che stava ultimando di scontare la pena della reclusione di oltre tre anni in carcere, ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica. è stato espulso con rimpatrio nel proprio paese d'origine. Le operazioni sono state condotte dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa, che ha dato esecuzione ad un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Trapani. Allo straniero, che si trovava ristretto presso la Casa Circondariale di Ragusa, è stato notificato il provvedimento di espulsione, quindi è stato rimpatriato tramite vettore aereo a cura di personale specializzato della Questura.

Potrebbero Interessarti