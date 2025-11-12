A Catania mostra fotografica dell'Ingv sull'eruzione dell'Etna del 1950 -'51

Il 4 dicembre, alle 17:30, a Catania, a Palazzo Biscari di via Museo Biscari 10, testimonianza del barocco siciliano nel cuore del centro storico, sarà inaugurata la mostra , organizzata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e curata da Stefano Branca, direttore del dipartimento Vulcani dell'Ingv, Mario Mattia, Primo tecnologo dell'Osservatorio etneo di Catania, e Maria Donata Napoli, docente dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. L'esposizione raccoglie cinquanta fotografie di Fosco Maraini, celebre fotografo, antropologo e scrittore, realizzate durante l'eruzione dell'Etna del 1950-1951, un evento che mise a dura prova le autorità locali e nazionali di fronte alla minaccia della distruzione dei paesi di Milo e Fornazzo. L'obiettivo di Maraini, tuttavia, si concentra non solo sulla forza del fenomeno naturale, ma soprattutto sui volti degli uomini e delle donne che affrontarono con dignità e fede l'ennesima sfida del vulcano. Le immagini raccontano i momenti della ricerca di protezione del santo patrono, dei preparativi per l'evacuazione e della speranza nel ritorno alla vita e alla coltivazione di una terra tanto generosa quanto imprevedibile. Maraini diventa così testimone prezioso di una memoria collettiva ancora viva nella comunità etnea, narrando una storia di umanità e resistenza, senza pietismo né commiserazione, ma con profondo rispetto per i protagonisti di quella lotta antica contro la potenza del gigante Tifeo. Nelle sue opere, l'Etna emerge come luogo del sublime, dove l'orrore e la meraviglia convivono nello stesso spettacolo naturale. I curatori sono inoltre riusciti a recuperare il documentario originale 'Etna mareneve', girato da Maraini agli inizi degli anni Cinquanta, nel quale l'autore esprime il suo stupore di uomo di montagna di fronte a un gigante fatto di neve, fuoco, ghiaccio, zolfo e lava. Il film, tra i primi a presentare immagini subacquee accessibili al pubblico, mostra luoghi oggi scomparsi, dove in poche ore si passava dal silenzio dei ghiacci alle profondità marine della costa etnea.