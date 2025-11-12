Sequestrata cocaina per 30 milioni di euro al porto di Gioia Tauro

Droga nascosta tra il pesce surgelato: oltre 175 chili di cocaina purissima sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La sostanza stupefacente, suddivisa in 154 panetti, era occultata in tre container che trasportavano polpi e gamberi surgelati.

Due, provenienti dall'America Latina, erano destinati in Italia e in alcuni Paesi dell'Europa dell'Est.

I container bloccati sono stati sottoposti ad un'approfondita scansione radiogena, con un controllo successivo attraverso l'utilizzo dei cani antidroga.

La vendita della sostanza stupefacente avrebbe fruttato un guadagno di oltre 30 milioni di euro.