Bimbo muore soffocato in asilo nido nell'Aretino

Fatti&Notizie

Un bambino di un asilo nido della provincia di Arezzo, nel paese di Soci, è morto soffocato durante le attività odierne, per cause in corso di accertamento.
Il bimbo, 2 anni, secondo una prima versione sarebbe rimasto strozzato con del cibo, ma c'è chi riferisce che lo stesso soffocamento sia stato causato da un indumento, pare un giubbotto.
L'allarme è stato dato dal personale della struttura ed è stato subito soccorso ma non è stato possibile salvarlo.

