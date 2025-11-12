Automobilismo, si accendono i riflettori sul 22° Rally Tirreno-Messina

Nella Sala Ovale del Comune è stato presentato il 22° Rally Tirreno Messina. I particolati della finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport e tutte le iniziative correlate sono state illustrate dagli organizzatori di Top Competition, con gli Assessori comunali allo sport Massimo Finocchiaro ed alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, il Presidente dell'Automobile Club Messina Massimo Rinaldi, il primo Cittadino di Roccavaldina Salvatore Visalli, l'Assessore allo Sport di Torregrotta Raffaele Nastasi ed i rappresentanti dei maggiori brand partner tra cui Grimaldi Lines, Vadalà Auto, Pirelli e Caronte & Tourist.

Presenti anche alcuni dirigenti Federali tra cui il Fiduciario provinciale ACI Sport Nico Salvo, il Supervisore Bernardo Di Caro e Massimo Cambria componente della Commissione Rally ACI Sport. La Presidente Top Competition Maria Grazia Bisazza ha affidato il proprio messaggio a Federica Battaglia, la quale ha sottolineato la condivisione di intenti con tutte le realtà che affiancano l'organizzazione di un evento che è dell'intero territorio ed ha evidenziato la costante attenzione alle figure professionali che compongono lo staff della macchina organizzativa ad iniziare dal Direttore di Gara Internazionale Mauro Zambelli.

L'aspetto tecnico della prove speciali e del tracciato in genere lo ha illustrato il Vice Presidente dell'AC Peloritano, Marco Messina. I numeri della sicurezza sono stati sottolineati da Armando Battaglia, già componente della Giunta Sportiva ACI Sport, il quale si è soffermato sull'impegno di 200 Ufficiali di Gara, confermando la gratitudine alle Forze dell'Ordine per il fondamentale contributo alla sicurezza ed alla serenità di svolgimento dell'evento, per il quale è indispensabile l'apporto dei numerosi volontari. Le iscrizioni sono arrivate oltre centocinquanta già confermate.

"Abbiamo creduto fortemente in questo progetto e siamo stati premiati con l'importante Finale nazionale Aci Sport Coppa Italia - ha detto Assessore allo Sport del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro che ha portato i saluti del Primo Cittadino - abbiamo raggiunto l'obiettivo che c'eravamo prefissati, perché abbiamo dimostrato di poter essere accoglienti in termini di ricettività reale, di sicurezza e di soprattutto organizzazione.

La presenza delle Forze dell'Ordine mi porta a sottolineare che si è "militarizzata una città" proprio perché desideriamo che tutto si svolga nel modo più sicuro. C'è un interesse per i protagonisti e per tutta la gara, enorme e quindi sia gli stessi equipaggi che i cittadini devono poter viver queste giornate di sport in modo sereno perchè le presenze saranno tantissime, L'immagine della città sarà in grande evidenza e quindi dobbiamo capitalizzare questa grande occasione che è tale per tutto il territorio. L'impatto di queste presenze è fondamentale per il tessuto socio economico. Non vediamo l'ora che questa macchina si metta in modo"-.

"Per i componenti della Federazione il rispetto totale delle norme di sicurezza è di prassi, per cui è fondamentale il supporto ed il lavoro delle Forze dell'Ordine, ma - ha aggiunto Massimo Rinaldi, presidente AC Messina che ha evidenziato la figura dell'indimenticabile Daniele Settimo, delegato/fiduciario ACI Sport e presidente della Commissione Rally, che ha voluto fortemente le Finale in questa gara - auspichiamo sempre la massima collaborazione del pubblico. Quanto all'affluenza possiamo dire che i numeri sono davvero entusiasmanti perché tanti equipaggi significano tanta gente quindi i vantaggi sul territorio sotto ogni prospettiva saranno straordinari e questo è importantissimo".

Pianificata una copertura media capillare con live su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat) e dirette streaming, servizi su testate nazionali e regionali e un'attività social costante, per raccontare l'intera manifestazione e valorizzare il territorio messinese in ogni suo aspetto.