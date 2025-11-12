ou
ULTIME NOTIZIE

ChocoModica slitta in Primavera, ma non ci sarà collaborazione con EuroChocolate

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Condannato in primo grado assessore comunale di Lamezia Terme

Condannato in primo grado assessore comunale di Lamezia Terme

Altro sud

Tre anni di reclusione e interdizione per cinque anni dai pubblici uffici.
É la condanna inflitta all'assessore alla Polizia municipale del Comune di Lamezia Terme, Tranquillo Paradiso, di 52 anni, di Forza Italia, imputato di bancarotta fraudolenta e di reati tributari risalenti al periodo tra il 2016 ed il 2018.
La sentenza é stata emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica (giudice Gian Marco Angelini) I reati contestati a Paradiso sono da mettere in relazione alla sua attività di imprenditore ed alla gestione di un'azienda, risultata essere, secondo l'accusa, di sua proprietà.
Tranquillo Paradiso è il secondo esponente di Forza Italia del Comune di Lamezia Terme a subire una condanna.
Nelle settimane scorse erano stati inflitti due anni di reclusione alla consigliera Carolina Caruso in relazione al fallimento della società "Caruso Group".

Potrebbero Interessarti