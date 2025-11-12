ChocoModica slitta in Primavera, ma non ci sarà collaborazione con EuroChocolate

I rischi legati al maltempo hanno fatto slittare l'edizione 2025 di ChocoModica dal ponte dell'Immacolata alla prossima primavera. Questo il motivo ufficializzato dalla sindaca di Modica, Maria Monisteri, e dal presidente del Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP, Salvatore Peluso. La manifestazione si svolgerà sulla falsariga delle ultime edizioni. Si sperava, in verità, in una collaborazione con EuroChocolate di Perugia in quanto, a fine ottobre, si era aperto uno spiraglio grazie alla partecipazione di Modica alla "Città del cioccolato" di Perugia, museo esperienziale inaugurato il 24 ottobre da Eugenio Guarducci, storico patron degli eventi legati al cioccolato. All'inaugurazione del museo perugino erano presenti anche la sindaca Monisteri e gli assessori Tino Antoci e Antonio Drago. Fondamentale, nella presenza di Modica alla Città del Cioccolato il contributo dato da Antica Dolceria Bonajuto e Ciomod, aziende leader nel settore. In quella occasione, la sindaca di Modica aveva definito quel giorno "importante perché torniamo a vivere in simbiosi con il mondo di EuroChocolate che tanto lustro ha dato e portato alla nostra Città, al prodotto che ne è il brand e attraverso la nostra presenza alla Città del Cioccolato". Proprio per questo si pensava che la festa del cioccolato a Modica tornasse a collaborare con Eugenio Guarducci il quale, grazie alla sua esperienza, ha organizzato le prime edizioni di EuroChocolate Modica con risultati eccezionali in termine di promozione nazionale della città.