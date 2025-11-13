Arresto e denuncia a Pioppo e Monreale per spaccio

Un arresto e una denuncia in stato di libertà. È questo il risultato di due distinti interventi che i Carabinieri delle Stazioni di Pioppo e Monreale, hanno messo a segno nell'ambito dei consueti servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ad accumunare i due episodi, l'intuito su strada dei militari, che in entrambi i casi hanno notato movimenti sospetti nei pressi delle abitazioni dei due indagati, già noti alle forze dell'ordine. Nel primo intervento, a Pioppo, i Carabinieri supportati nelle fasi di ricerca dai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 27enne, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Non molto lontano, nel limitrofo comune di Monreale i Carabinieri di quel Comando Stazione, supportati anche in questo caso dall'unità cinofila, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di spaccio un 36enne, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Anche in questa circostanza, ad insospettire i militari sarebbe stato lo strano andirivieni nei pressi dell'abitazione dell'uomo, nei confronti del quale è scattato, immediato, il controllo. Gli Uomini dell'Arma hanno rinvenuto nella sua disponibilità e, occultata all'interno della mobilia nel suo appartamento, circa 30 grammi tra hashish e marijuana divisa in dosi e pronta per essere venduta. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi di rito.