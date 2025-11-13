ou
Gianluigi Pitrolo nuovo consigliere comunale a Rosolini

Vela, in 200 a Mondello nei prossimi 2 week end alla 'Settimana velica' del Lauria

SportPalermo

Il Lauria si appresta a ricevere a Mondello circa 200 velisti nei prossimi due weekend. A chiudere la stagione toccherà alla "Settimana Velica", giunta all'edizione numero 61.
Si tratta della consueta rassegna della vela siciliana con obiettivi particolari per le classi Optimist e Ilca in cui si gareggerà anche per le posizioni finali delle due classifiche regionali. "Parlare di Settimana Velica - spiega il presidente Andrea Vitale - significa affondare le radici nel nostro passato quando negli anni '60 con questo nome in tante sedi europee venivano radunati i migliori velisti nelle classi del tempo. E
Palermo con il Lauria non fu da meno iniziando questo percorso ricco di successi e soddisfazioni. Celebriamo questo evento anche nel ricordo di tanti personaggi di spicco del nostro club a cui abbiamo intitolato i vari trofei: da Osvaldo Bizzi a Gaspare e Vincenzo Sarulli, a Nemi e Mainaldo Maneschi a Camillo Coco a Libero Grassi. In due week end vedremo all'opera centinaia di atleti per questo grande evento di chiusura di stagione". Le prime regate saranno sabato e domenica. A scendere in acqua gli Optimist e i Platu 25. Nel week end successivo, toccherà alle classi Windsurfer, Techno 293, ILCA 4 e 6, Dinghy.

