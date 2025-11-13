ou
ULTIME NOTIZIE

Gianluigi Pitrolo nuovo consigliere comunale a Rosolini

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Era ai domiciliari e continuava a spacciare: finisce in cella a Siracusa

Era ai domiciliari e continuava a spacciare: finisce in cella a Siracusa

CronacaSiracusa

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nell’ambito dei controlli effettuati nei confronti delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale hanno arrestato un siracusano di 32 anni, già agli arresti domiciliari, per possesso ai fini dello spaccio di droga.
In specie, i Poliziotti delle Volanti durante un rituale controllo a casa dell’arrestato lo hanno sorpreso mentre confezionava 135 dosi di hashish.
Il trentaduenne, dopo le incombenze di legge, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere.

Potrebbero Interessarti