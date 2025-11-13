Era ai domiciliari e continuava a spacciare: finisce in cella a Siracusa

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nell’ambito dei controlli effettuati nei confronti delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale hanno arrestato un siracusano di 32 anni, già agli arresti domiciliari, per possesso ai fini dello spaccio di droga.

In specie, i Poliziotti delle Volanti durante un rituale controllo a casa dell’arrestato lo hanno sorpreso mentre confezionava 135 dosi di hashish.

Il trentaduenne, dopo le incombenze di legge, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere.