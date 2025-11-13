ou
ULTIME NOTIZIE

Gianluigi Pitrolo nuovo consigliere comunale a Rosolini

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Scontro fra autocarro e una moto sulla Statale115, un morto a Ribera

Scontro fra autocarro e una moto sulla Statale115, un morto a Ribera

CronacaAgrigento

A causa di un incidente tra un autocarro e una moto, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 115 "Sud-Occidentale Sicula" al km 141,900, a Ribera, in provincia di Agrigento. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha perso la vita il conducente della moto. Il traffico è momentaneamente deviato in loco.
Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Potrebbero Interessarti