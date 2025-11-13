Scontro fra autocarro e una moto sulla Statale115, un morto a Ribera

A causa di un incidente tra un autocarro e una moto, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 115 "Sud-Occidentale Sicula" al km 141,900, a Ribera, in provincia di Agrigento. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha perso la vita il conducente della moto. Il traffico è momentaneamente deviato in loco.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.