Gianluigi Pitrolo nuovo consigliere comunale a Rosolini
New entry in consiglio comunale di Rosolini. Si tratta di Gianluigi Pitrolo del Movimento 'Rosolini al Centro'. Prende il posto della dimissionaria Paola Micieli, alla quale va tutta la stima ed ogni apprezzamento, da parte del primo cittadino, Giovanni Spadola.
Pitrolo entra nell'organo di rappresentanza popolare a 'scavalco' per la rinuncia di Gianni Massa e Corrada Falco primi dei non eletti che hanno dovuto rinunciare per motivi di lavoro.